Te wyspy najbardziej zyskują na popularności. Ranking
Jak opisuje portal "Euronews", wielu turystów zaczyna poszukiwać kierunków wakacyjnych poza najpopularniejszymi europejskimi kurortami nadmorskimi, w związku z czym coraz większym zainteresowaniem cieszą się dotąd mało znane wyspy. "Urlopowicze rezygnują z zatłoczonych atrakcji turystycznych na rzecz miejsc o nieco bardziej autentycznym charakterze" - zauważono.
Portal opisuje nowe zestawienie opublikowane przez jedno z największych internetowych biur podróży, Expedia. To lista dotychczas niedocenianych wysp, które w ostatnim czasie zyskały największe zainteresowanie podróżnych - Expedia Island Hot List 2026. Stworzono ją na podstawie najczęściej wyszukiwanych połączeń lotniczych na stronie biura.
W stosunku do zeszłego roku wyszukiwania wakacji na wyspach zwiększyły się o 55 proc., a wzmianki na ten temat w mediach społecznościowych - o 20 proc. "Podróżni wykraczają poza tradycyjne atrakcje turystyczne, poszukując wysp, które łączą w sobie piękno przyrody, bogactwo kulturowe, a czasem także korzystniejszy stosunek jakości do ceny" - podkreślają autorzy zestawienia.
Jakie wyspy najbardziej zyskują na popularności?
Na pierwszym miejscu zestawienia znalazła się leżąca na Karaibach St. Lucia. Zdaniem autorów rankingu jej zwycięstwo w zestawieniu wynika z tego, że wielu turystów zamiast zatłoczonych, znanych miejsc w tym regionie, wybiera tę mniej popularną i zatłoczoną wyspę.
Na drugim miejscu znalazła się portugalska Porto Santo, leżąca w archipelagu Madery, która "oferuje złoty piasek, pewną pogodę i spokojniejsze tempo życia". Jak podkreślono, "w tym roku wyspa zyskuje na popularności, ponieważ podróżni, szukając spokojniejszych i bardziej relaksujących miejsc na wypoczynek, wykraczają poza klasyczne europejskie kurorty". Zainteresowanie nią w wyszukiwarkach wzrosło aż o 85 proc.
Portal "Euronews" dodaje, że Porto Santo jest stosunkowo nieznaną częścią Madery i jednocześnie bardziej cichą alternatywą dla swojego większego sąsiada, a także wielu innych europejskich destynacji. Znajdująca się tam plaża Praia do Porto Santo rozciąga się na długość aż dziewięciu kilometrów.
Podium zamyka Praslin na Seszelach, który "przyciąga turystów dzięki swoim krajobrazom wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO, niespotykanej faunie i niezatłoczonym plażom zaliczanym do najlepszych na świecie".
Jakie jeszcze wyspy znalazły się w zestawieniu? Pozostałe miejsca zajęły:
4. Siros, Grecja. Staje się ona "atrakcyjną alternatywą dla bardziej znanych wysp regionu" za sprawą "wyśmienitej kuchni" czy "autentycznego greckiego uroku". Zainteresowanie grecką wyspą wzrosło o 60 proc.
"Euronews" opisuje, że na Siros atmosfera jest dużo bardziej swobodna niż na popularnych wyspach Santorini czy Mykonos. Stolica wyspy, Ermupoli, obfituje w okazałe weneckie rezydencje, kolorowe budynki w stylu neoklasycystycznym oraz tętniące życiem kawiarnie nad brzegiem morza.
5. Lofoty, Norwegia. "Ten archipelag zachwyca przez cały rok" z powodu m.in. "białych nocy", zorzy polarnych, a także spektakularnych widoków, jak fiordy. Zainteresowanie Lofotami wzrosło o 50 proc.
"Warto wybrać się na wędrówkę do punktów widokowych, w tym na kultowy Reinebringen, popływać kajakiem po lustrzanych wodach fiordów lub po prostu zwiedzić malownicze wioski, takie jak Henningsvær i Reine, które wyglądają jak z pocztówki" - pisze "Euronews".
6. Palawan, Filipiny. To miejsce "cieszy się coraz większą popularnością dzięki swoim imponującym wapiennym klifom, krystalicznie czystym wodom i dziewiczym ekosystemom".
7. Culebra, Portoryko. Tę wyspę opisano jako "łatwą do odkrycia i trudną do zapomnienia", głównie za sprawą możliwości do pływania i nurkowania.
8. Sanibel, USA. Ta wyspa na Florydzie zdaniem autorów zestawienia zyskuje na popularności za sprawą swojej swobodnej atmosfery.
9. Phu Quoc, Wietnam. Przedostatnie miejsce na podium zajmuje wyspa oferująca "eleganckie kurorty i doskonały stosunek jakości do ceny".
10. Fidżi. Wyspa ta zamyka ranking za sprawą "gościnności, bogatej kultury, szerokiej atrakcyjności i różnorodności".
"Wyspy nie tylko zaspokajają pragnienie ucieczki od codzienności, ale mogą być również jednym z najkorzystniejszych wyborów na wakacje dzięki kurortom oferującym all-inclusive i pakietom promocyjnym" - podkreśliła rzeczniczka biura podróży Melanie Fish.