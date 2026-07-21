Ciekawostki Te wyspy najbardziej zyskują na popularności. Ranking

Wakacyjne kierunki Polaków w 2026 roku. Komentarz Pawła Radolińskiego z Polskiej Izby Turystyki Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak opisuje portal "Euronews", wielu turystów zaczyna poszukiwać kierunków wakacyjnych poza najpopularniejszymi europejskimi kurortami nadmorskimi, w związku z czym coraz większym zainteresowaniem cieszą się dotąd mało znane wyspy. "Urlopowicze rezygnują z zatłoczonych atrakcji turystycznych na rzecz miejsc o nieco bardziej autentycznym charakterze" - zauważono.

Portal opisuje nowe zestawienie opublikowane przez jedno z największych internetowych biur podróży, Expedia. To lista dotychczas niedocenianych wysp, które w ostatnim czasie zyskały największe zainteresowanie podróżnych - Expedia Island Hot List 2026. Stworzono ją na podstawie najczęściej wyszukiwanych połączeń lotniczych na stronie biura.

W stosunku do zeszłego roku wyszukiwania wakacji na wyspach zwiększyły się o 55 proc., a wzmianki na ten temat w mediach społecznościowych - o 20 proc. "Podróżni wykraczają poza tradycyjne atrakcje turystyczne, poszukując wysp, które łączą w sobie piękno przyrody, bogactwo kulturowe, a czasem także korzystniejszy stosunek jakości do ceny" - podkreślają autorzy zestawienia.

Jakie wyspy najbardziej zyskują na popularności?

Na pierwszym miejscu zestawienia znalazła się leżąca na Karaibach St. Lucia. Zdaniem autorów rankingu jej zwycięstwo w zestawieniu wynika z tego, że wielu turystów zamiast zatłoczonych, znanych miejsc w tym regionie, wybiera tę mniej popularną i zatłoczoną wyspę.

Na drugim miejscu znalazła się portugalska Porto Santo, leżąca w archipelagu Madery, która "oferuje złoty piasek, pewną pogodę i spokojniejsze tempo życia". Jak podkreślono, "w tym roku wyspa zyskuje na popularności, ponieważ podróżni, szukając spokojniejszych i bardziej relaksujących miejsc na wypoczynek, wykraczają poza klasyczne europejskie kurorty". Zainteresowanie nią w wyszukiwarkach wzrosło aż o 85 proc.

Portal "Euronews" dodaje, że Porto Santo jest stosunkowo nieznaną częścią Madery i jednocześnie bardziej cichą alternatywą dla swojego większego sąsiada, a także wielu innych europejskich destynacji. Znajdująca się tam plaża Praia do Porto Santo rozciąga się na długość aż dziewięciu kilometrów.

Plaża w Porto Santo, Portugalia Źródło zdjęcia: Shutterstock

Podium zamyka Praslin na Seszelach, który "przyciąga turystów dzięki swoim krajobrazom wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO, niespotykanej faunie i niezatłoczonym plażom zaliczanym do najlepszych na świecie".

Jakie jeszcze wyspy znalazły się w zestawieniu? Pozostałe miejsca zajęły:

4. Siros, Grecja. Staje się ona "atrakcyjną alternatywą dla bardziej znanych wysp regionu" za sprawą "wyśmienitej kuchni" czy "autentycznego greckiego uroku". Zainteresowanie grecką wyspą wzrosło o 60 proc.

"Euronews" opisuje, że na Siros atmosfera jest dużo bardziej swobodna niż na popularnych wyspach Santorini czy Mykonos. Stolica wyspy, Ermupoli, obfituje w okazałe weneckie rezydencje, kolorowe budynki w stylu neoklasycystycznym oraz tętniące życiem kawiarnie nad brzegiem morza.

Siros, Grecja Źródło zdjęcia: Shutterstock

5. Lofoty, Norwegia. "Ten archipelag zachwyca przez cały rok" z powodu m.in. "białych nocy", zorzy polarnych, a także spektakularnych widoków, jak fiordy. Zainteresowanie Lofotami wzrosło o 50 proc.

"Warto wybrać się na wędrówkę do punktów widokowych, w tym na kultowy Reinebringen, popływać kajakiem po lustrzanych wodach fiordów lub po prostu zwiedzić malownicze wioski, takie jak Henningsvær i Reine, które wyglądają jak z pocztówki" - pisze "Euronews".

Lofoty Źródło zdjęcia: Shutterstock

6. Palawan, Filipiny. To miejsce "cieszy się coraz większą popularnością dzięki swoim imponującym wapiennym klifom, krystalicznie czystym wodom i dziewiczym ekosystemom".

7. Culebra, Portoryko. Tę wyspę opisano jako "łatwą do odkrycia i trudną do zapomnienia", głównie za sprawą możliwości do pływania i nurkowania.

8. Sanibel, USA. Ta wyspa na Florydzie zdaniem autorów zestawienia zyskuje na popularności za sprawą swojej swobodnej atmosfery.

9. Phu Quoc, Wietnam. Przedostatnie miejsce na podium zajmuje wyspa oferująca "eleganckie kurorty i doskonały stosunek jakości do ceny".

10. Fidżi. Wyspa ta zamyka ranking za sprawą "gościnności, bogatej kultury, szerokiej atrakcyjności i różnorodności".

Wyspy Fidżi Źródło zdjęcia: Shutterstock

"Wyspy nie tylko zaspokajają pragnienie ucieczki od codzienności, ale mogą być również jednym z najkorzystniejszych wyborów na wakacje dzięki kurortom oferującym all-inclusive i pakietom promocyjnym" - podkreśliła rzeczniczka biura podróży Melanie Fish.