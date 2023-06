Zakaz walizek na kółkach w popularnej miejscowości turystycznej. Mieszkańcy narzekają na hałas

Według dziennika "Jutarnji list" turyści odwiedzający historyczne centrum Dubrownika nie będą mogli mieć ze sobą walizek na kółkach jeszcze tego lata. Cytowany m.in. przez "Daily Express" burmistrz miasta Mato Franković przyznał w rozmowie z chorwacką gazetą, że plany miejscowych władz mają związek z opiniami mieszkańców, skarżących się na hałas wywoływany przez kółka na brukowanych ulicach Dubrownika. Jesienią tego roku miasto planuje rozwinąć system, w ramach którego turyści będą zostawiać bagaże przed wejściem do zabytkowego centrum. Następnie będą musieli uiścić opłatę za dostarczenie go do miejsca zakwaterowania. Według Frankovicia to "dopiero początek" zmian - przekazał "Daily Express". iRozhlas, czeski państwowy nadawca, powołując się na ostatni wywiad z burmistrzem Dubrownika, wskazał, że ratusz w przyszłości chce stworzyć w pobliżu miejscowego lotniska centrum logistyczne, z którego bagaże będą dostarczane bezpośrednio do miejsca noclegu.