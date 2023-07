"Najbardziej przystępne" plaże w Europie. Gdzie jest najtaniej?

Nadmorska plaża to dla wielu osób najlepsze miejsce do wakacyjnego relaksu. Według Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) w Europie znajduje się ponad 14,6 tys. nadmorskich plaż. Portal podróżniczy Omio wziął pod lupę 75 najpopularniejszych na kontynencie, by sprawdzić, które z nich są najbardziej przystępne cenowo, biorąc pod uwagę m.in. miejscowe ceny lodów, napojów czy przekąsek i oceny odwiedzających w opiniach Google. W rankingu uwzględniono również warunki pogodowe, nadając priorytet miejscom "z przyjemnymi letnimi temperaturami".