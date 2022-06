Wakacje na południu Europy. Gdzie znajdziesz najpiękniejsze piaszczyste bezpłatne plaże?

Piękne piaszczyste plaże można znaleźć w wielu miejscach w Europie. Słyną z nich zwłaszcza śródziemnomorskie wyspy. Ale przed wyjazdem na wakacje warto zbadać temat, by trafić na wybrzeża najbardziej malownicze. Ideał to miejsce z białym piaskiem, lazurową wodą, do tego plaża bezpłatna i niezatłoczona. Gdzie takich szukać?

Najpopularniejsze kierunki wakacyjne, które w ubiegłym roku najchętniej wybierali Polacy, to Turcja, Grecja i Bułgaria - tak wynika z raportu "Zagraniczne wakacje Polaków 2021" Polskiej Izby Turystyki. Pod uwagę brane były wyjazdy zagraniczne organizowane przez biura podróży. W każdym z tych krajów można znaleźć piękne plaże. Ale nie tylko tam. Jeśli szukasz miejsc, które do tego nie będą bardzo zatłoczone, a za pobyt na plaży nie chcesz płacić kilkudziesięciu euro dziennie, nasz przegląd może ci pomóc znaleźć idealne miejsce na urlop.

Grecja

Piękne piaszczyste plaże to jeden z głównych atutów Grecji, a w szczególności tamtejszych wysp. W Grecji jest ich tyle, że trudno wskazać jedno konkretne miejsce godne polecenia, zwłaszcza że właściwie wszędzie warunki do plażowania są bardzo dobre. Z piaszczystych plaż słyną m.in. Kreta, Leukada czy Zakynthos. Na ostatniej z wymienionych wysp znajduje się słynna Zatoka Wraku, nazwana tak ze względu na zalegający na jednej z tamtejszych plaż statek.

Shipwreck--Navagio-shutterstock_1147198244 Shutterstock

Bułgaria

Od wielu lat należy do najpopularniejszych wakacyjnych kierunków wśród Polaków. W zestawieniach najbardziej atrakcyjnych europejskich kurortów trudno znaleźć jednak bułgarskie nadmorskie miasteczka, więc i bułgarskich plaż na próżno szukać w rankingach. Ale turyści wybierający się do tego kraju po raz pierwszy nie powinni być rozczarowani. Plaże w Bułgarii są głównie piaszczyste i bardzo szerokie, a woda błękitna i przezroczysta.

Bułgarskie wybrzeże Shutterstock

Inna sprawa, że są to w większości plaże typowo turystyczne - pełne leżaków, sąsiadujące z barami i restauracjami, a w sezonie zatłoczone. Miłośnikom bardziej kameralnego plażowania polecamy Bolatę. To kąpielisko położone na terenie rezerwatu przyrody Kaliakra, z dala od najpopularniejszych kurortów. Uchodzi za najpiękniejszą plażę w Bułgarii.

Turcja

Plaże w sąsiedniej Turcji też rzadko pojawiają się w zestawieniach najatrakcyjniejszych w Europie, jednak w żadnym razie nie powinno to zniechęcać urlopowiczów do tego kraju. Może nie ma tu śnieżnobiałego piasku na miarę niektórych śródziemnomorskich wysp - o nich w dalszej części tekstu - ale bez trudu można znaleźć naprawdę dobre warunki do wypoczynku nad wodą. Tureckie plaże słyną ze swoich rozmiarów - są wyjątkowo szerokie i długie. Dzięki temu nie ma na nich takiego ścisku, jak w wielu innych kurortach.

W przewodnikach szczególnie polecana jest Plaża Żółwi w miejscowości Iztuzu. Na jej korzyść przemawia malownicze położenie u podnóża skał oraz oddalenie od turystycznego zgiełku głównych kurortów. Dostać tam się można łodzią, co samo w sobie stanowi atrakcję.

Hiszpania

Podobnie jak w Grecji, najpiękniejsze hiszpańskie plaże znajdują się na wyspach. Plaże na Wyspach Kanaryjskich czy Balearach to nie tylko czysty i oświetlany słońcem przez ponad 300 dni w roku piasek, ale również zapierające dech w piersiach widoki. Jedną z najpiękniejszych plaż w całym kraju jest zamykająca od południowej strony wyspę Gran Canaria Maspalomas, dużą popularnością cieszy się też Ses Illetes na Formenterze.

Plaża Ses Illetes Shutterstock

Włochy

Rankingi najpiękniejszych piaszczystych plaż w Europie pełne są akcentów włoskich. W przypadku plażowania we Włoszech niemal zawsze sprawdza się zasada: im dalej na południe, tym lepiej. Trzeba jednak pamiętać, że plaże w północnej i środkowej części kraju - zarówno na wybrzeżu toskańskim, jak i nad Adriatykiem, w Rimini i okolicach - w sezonie są zatłoczone. W dodatku za wstęp na wiele z nich pobierana jest opłata.

Ceny zaczynają się zazwyczaj od ok. 15 euro. Tyle zapłacimy za wstęp na plażę oraz miejsce na leżaku. Czasami w cenie jest też parasol, ale niestety nie jest to regułą. Zdarza się, że trzeba dopłacić za niego nawet kilkanaście euro. W weekendy stawki są jeszcze wyższe i sięgają nawet 25 euro. Wiele plaż ma w ofercie tygodniowe lub kilkudniowe karnety, które pozwalają zaoszczędzić kilka euro dziennie. Dzieci zwykle płacą mniej (do 5 euro) albo są wpuszczane za darmo.

Zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja na południu. To tam znajduje się większość plaż uznawanych za najładniejsze nie tylko w Italii, ale również na całym kontynencie. Z pięknych - i w zdecydowanej większości darmowych - plaż słynie zwłaszcza Sardynia.

Francja

Francuska riwiera zmaga się z podobnym problemem, co północna część Włoch. Plaże niby są ładne i piaszczyste, jednak niezbyt szerokie, przez co właściwie cały czas przetaczają się przez nie tłumy. W poszukiwaniu bardziej przyjaznych warunków do wypoczynku na leżaku czy ręczniku warto wyjechać poza najpopularniejsze kurorty. Warta uwagi jest zatoka Calanque d’en Vau, położona niedaleko Marsylii. Duży wybór piaszczystych plaż oferuje też Korsyka.

Calanque D'En Vau Shutterstock

Portugalia

Nie można zapominać też o Portugalii. Nie jest ona może najpopularniejszym kierunkiem turystycznym w Europie, jednak to w gruncie rzeczy atut - mniej turystów to mniejszy tłok na plażach. Na terenie tego kraju - a konkretnie na sąsiadującej z Maderą Porto Santo - znajdują się najpiękniejsze według portalu European Beach Destinations plaże w Europie. Uznaniem turystów cieszy się też piaszczyste wybrzeże w okolicach Algarve.

Chorwacja

Wprawdzie nie ma na południu Europy takiego kraju, w którym nie dałoby się znaleźć ładnej piaszczystej plaży, ale w będącej jednym z czołowych wakacyjnych kierunków Polaków Chorwacji jest ich względnie niewiele. Tam dominują wybrzeża kamieniste, zwłaszcza na położonej na północy kraju Istrii. W ciągnącej się wzdłuż Adriatyku Dalmacji piasku jest więcej, ale stosunek plaż kamienistych lub żwirowych do piaszczystych nadal jest wyższy niż w większości konkurencyjnych państw. Reprezentacyjna plaża Chorwacji - uważana za jedną z najbardziej malowniczych w Europie Zlatni Rat na wyspie Brać - zalicza się do drugiej z wymienionych kategorii. Wśród tych piaszczystych wyróżnić można popularną wśród turystów plażę na Ninskiej Lagunie niedaleko Zadaru.

Chorwacja Shutterstock

Czarnogóra

Podobnie jak w Chorwacji można scharakteryzować plaże w Czarnogórze. Tamtejsze wybrzeże, będące w gruncie rzeczy przedłużeniem tego chorwackiego, jest w dużej mierze kamieniste. Większość czarnogórskich plaż pokrywają małe kamyczki, tworzące żwirowatą nawierzchnię. Przy kąpieliskach położonych na uboczu jedyną opcją często jest rozłożenie ręcznika na kamieniach. Miłośnicy wypoczynku na piasku koniecznie powinni wybrać się na położoną między miejscowościami Bar i Sutomore Czerwoną Plażę. Nazwa jest nieprzypadkowa - tamtejszy piasek, zwłaszcza w promieniach popołudniowego słońca, przyjmuje barwę czerwoną, podobnie jak sąsiadujące z plażą skały.

Malta

Z pięknego, czystego piasku nad wodą nie słynie też Malta. Większość plaż na tej wyspie jest żwirowa lub kamienista. Zwłaszcza w najpopularniejszym wśród turystów regionie, czyli w okolicach miast Sliema i St. Julian's. Minusem maltańskich plaż jest też ich niewielki rozmiar, wynikający z ukształtowania tamtejszego wybrzeża. Za najładniejsze piaszczyste plaże na Malcie uchodzą położone w północno-zachodniej części Ghajn Tuffieha oraz Złota Zatoka. Dodatkową atrakcją dla tych, którzy nurkują, są leżące na dnie w okolicy tych kąpielisk wraki statków.

Comino, Malta Shutterstock

Darmowe plaże w Europie - gdzie?

Właściwie wszędzie. Co prawda pojedyncze przypadki plaż płatnych znajdziemy w każdym popularnym wśród turystów kraju, jednak pobieranie opłaty za wstęp na piasek powszechną praktyką jest jedynie we Włoszech. Ale tu kolejna dobra wiadomość. Tam w Italii, gdzie plaże są najpiękniejsze, czyli na wyspach, zdecydowana większość plaż jest darmowa. Największy odsetek kąpielisk płatnych występuje na toskańskim wybrzeżu. Tyle że nawet tam znalezienie darmowej piaszczystej plaży jest możliwe - wystarczy wyjechać poza główne kurorty.

