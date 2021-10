W którym sporcie znajdziemy półkola bez szarży? Pytanie z "Milionerów"

Jeśli obszar półkola bez szarży, to: w pływaniu synchronicznym, w koszykówce, w siatkówce czy w piłce nożnej? Na to pytanie w "Milionerach" odpowiadał pan Maciej Toroń z Krakowa.

Pan Maciej udzielił już pięć poprawnych odpowiedzi i zbliżał się do drugiego progu gwarantującego wygraną o wysokości 40 tysięcy złotych. Do dyspozycji miał wciąż dwa koła ratunkowe - pytanie do publiczności oraz telefon do przyjaciela.