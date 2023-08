Na plecach, na brzuchu czy na boku? W jakiej pozycji najlepiej spać

Z przywoływanego przez BBC badania duńskich naukowców wynika, że ludzie w trakcie snu spędzają średnio ponad 50 procent czasu na jednym lub drugim boku, 38 procent czasu na plecach i zaledwie siedem procent czasu na brzuchu. Co ciekawe, wraz z wiekiem ankietowanych wzrastała długość czasu przesypianego na boku. Dzieci za to we wszystkich wymienionych pozycjach leżały przez zbliżoną część nocy.

Najmniej wskazane spanie na brzuchu

Jak wskazują ustalenia naukowców, ważne jest, by śpiąc na boku utrzymywać ciało w pozycji jak najbardziej zbliżonej do linii prostej. Ci z uczestników wspomnianego wyżej badania, którzy spali w pozycji opisywanej jako "bardziej podparta", a jednocześnie mniej wykrzywiona, rzadziej zgłaszali ból szyi. Portal zwraca jednak uwagę, że trudno stwierdzić, co było tu skutkiem, a co przyczyną - pozycja wywoływała ból, czy ze względu na istniejący już ból ochotnicy odruchowo układali się tak, by go niwelować.