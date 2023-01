Przeżyła katastrofę samolotu i upadek z wysokości 10 kilometrów. Jakie były dalsze losy Vesny Vulović

26 stycznia minęło pięćdziesiąt jeden lat od katastrofy samolotu jugosłowiańskich linii lotniczych JAT we wsi Srbska Kamenice w Czechosłowacji. Zginęli wszyscy pasażerowie, upadek z dziesięciu kilometrów przeżyła jedynie stewardesa Vesna Vulović. Nie uważała, że miała szczęście. - Gdybym miała szczęście, nigdy nie doszłoby do tego wypadku - mówiła po latach. Jakie były jej dalsze losy?

Samolot linii JAT ze Sztokholmu do Belgradu 26 stycznia 1972 roku miał zaplanowane dwa międzylądowania: w Kopenhadze i Zagrzebiu. Vesna Vulović weszła na pokład samolotu w stolicy Danii . Stewardesa, pracująca wówczas dla przewoźnika od zaledwie ośmiu miesięcy, wspominała później w wywiadzie dla portalu "Green Light Limited", że do załogi lotu 367 dołączyła przez przypadek: linie lotnicze pomyliły ją z inną stewardesą o tym samym imieniu.

Vesna Vulović nie wróciła do pracy stewardesy

Znaleziono ją ciężko ranną we wraku. W wywiadach prasowych Vulović podkreślała, że ostatnie jej wspomnienia związane z katastrofą to witanie pasażerów na pokładzie przed startem w Kopenhadze. Później pamięta dopiero przebudzenie się w szpitalu.

Nie zgadzała się ze stwierdzeniem, że miała szczęście

Na początku lat 90. straciła pracę - jak sama twierdziła, linie lotnicze zmusiły ją do przejścia na emeryturę , ponieważ "próbowała przekonać współpracowników, by nie głosowali na Slobodana Miloševicia" - odnotował "New York Times". Ostatnie lata życia miała spędzić w osamotnieniu, żyjąc z niewielkiej emerytury.

Nie zgadzała się ze stwierdzeniem, że miała szczęście, przeżywając katastrofę samolotu: - Gdybym miała szczęście, nigdy nie doszłoby do tego wypadku, a moi rodzice by żyli - mówiła w wywiadzie z nowojorskim dziennikiem, wyjaśniając, że "wypadek zrujnował również ich życie", mieli bowiem ponieść wysokie koszty leczenia córki. - Może urodziłam się w złym miejscu - dodawała. Zmarła w 2016 roku w wieku 66 lat. Jej ciało zostało znalezione w jej mieszkaniu w Belgradzie .

Alternatywna wersja wydarzeń

Historię Vesny Vulović kwestionował w 2009 roku niemiecki dziennikarz Peter Hornung-Andersen. Powołując się na lata badań, twierdził, że o ile 26 stycznia 1972 roku faktycznie doszło do katastrofy samolotu linii JAT i stewardesa była jedyną osobą, która ją przeżyła, to przyczyną wypadku nie była bomba na pokładzie, a samolot rozpadł się na wysokości co najwyżej kilkuset metrów nad ziemią. Hornung-Andersen argumentował, że jest bardzo prawdopodobne, iż samolot przez pomyłkę ostrzelały czechosłowackie samoloty bojowe. Aby ukryć to przed opinią publiczną, wymyślono "cud" ze stewardesą, która przeżyła upadek z dziesięciu tysięcy metrów. Czeski zarząd lotnictwa cywilnego oświadczył wówczas, że w mediach co pewien czas pojawiają się "rewelacje" na temat tego zdarzenia i nie będzie ich komentować. Sama Vulović określiła twierdzenia Hornung-Andersena jako "kosmiczne bzdury".