Żywy kot w walizce. Zaskakujące odkrycie podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku

Prezydent Andrzej Duda powołał 18-osobową Radę do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji, która, jak powiedział, "ma patrzeć w przyszłość". W jej składzie nie ma kobiet, co wywołało komentarze. - Kiedy pierwszy raz zobaczyłam to zdjęcie, na którym stoją sami mężczyźni, byłam wstrząśnięta i zniesmaczona - powiedziała TVN24 Joanna Gzyra-Iskandar z fundacji Centrum Praw Kobiet. "Nauka uprawiana w Polsce jest kobietą. Tylko nadal nie wszyscy to dostrzegają" - komentował profesor Maciej Duszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego.