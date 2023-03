Wygrał na loterii dwa miliardy dolarów. Ujawniono, na co wydał pierwsze 25 milionów

Z informacji przedstawionych 7 marca przez "Los Angeles Times" wynika, że Edwin Castro nabył luksusową rezydencję w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Za nieruchomość zapłacił ok. 25,5 miliona dolarów, co oznacza, że wydał na nią nieco ponad 2,5 proc. swojej wygranej. W listopadzie ubiegłego roku mężczyzna wygrał na loterii Powerball dokładnie 2,04 miliarda dolarów. Jak tłumaczy gazeta, Castro zdecydował się wypłacić pieniądze w formie ryczałtu w wysokości około 997,6 miliona dolarów przed opodatkowaniem. Swoją rekordową nagrodę Edwin Castro odebrał w lutym.

Rezydencja w Los Angeles za 25 milionów

"Los Angeles Times" podkreśla, że zakup, którego dokonał szczęśliwy zwycięzca loterii, jest najdroższym w Hollywood Hills w tym roku i jednym z najdroższych w historii tej dzielnicy. Latem poprzedniego roku, jak podaje dziennik, rezydencja wystawiona była na sprzedaż za 29,95 miliona dolarów, więc wychodzi na to, że Castro przy okazji rekordowej transakcji otrzymał całkiem solidną zniżkę.

Loteria Powerball. Rekordowa wygrana

Rekordową kumulację w historii amerykańskich loterii rozbito na początku listopada ubiegłego roku. Przez 40 poprzednich losowań Powerball nie padła główna nagroda, dzięki czemu kwota wygranej urosła do wysokości 2,04 miliardów dolarów (równowartość ponad 9,5 miliardów złotych). Zwycięski los został zakupiony na stacji benzynowej w kalifornijskim mieście Altadena. Część nagrody trafiła do mężczyzny, który sprzedał go zwycięzcy.