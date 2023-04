Wygrał dwa miliony w loterii, dwa lata wcześniej milion. Mówi, że to przewidział

Pharris Frank z Advance z zachodniej części Karoliny Północnej po raz pierwszy zdobył olbrzymią kwotę, wygrywając milion dolarów w lipcu 2021 roku. Niespełna dwa lata później do 41-letniego pracownika budowlanego i stolarza ponownie uśmiechnęło się szczęście: tym razem Frank wygrał dwa miliony dolarów (ok. 8,6 miliona złotych) w loterii, zdrapując kupon gry Diamond Dazzler w Morehead City na wschodzie stanu, który kupił za 20 dolarów - poinformował 28 marca organizator NC Education Lottery. - To fajnie, ponieważ kiedy pierwszy raz wygrałem, było to dwie mile (ok. 3,2 kilometra) od mojego domu, a tym razem byłem cztery i pół godziny drogi od niego - przekazał poprzez stronę loterii. Zwycięstwo nazwał "szalonym". - Dzień przed wygraną kumpel zapytał mnie, jak to jest wygrać milion dolarów. Odpowiedziałem, że zamierzam podwoić tę sumę - stwierdził. - Znów to zrobiłem - miał z kolei powiedzieć żonie, kiedy zadzwonił podzielić się dobrą nowiną. - Nie wiedziałem, czy śnię, czy nie - dodał próbując opisać swoją radość.