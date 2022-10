Władze Los Angeles zakładają ograniczniki zużycia wody tym, którzy marnują jej najwięcej. Na liście celebryci

Władze Los Angeles postanowiły ograniczyć dostęp do wody mieszkańcom, którzy zużywają jej zbyt dużo. Chodzi w dużej mierze o osoby zamożne, w tym celebrytów. Miasto zmaga się z ogromną suszą.

Los Angeles walczy ze skutkami historycznej suszy, władze miasta postanowiły więc wdrożyć program oszczędzania wody. Problemem jest głównie nadmierne podlewanie trawników i dotyczy on przede wszystkim osób najbogatszych, w tym celebrytów. W niektórych domach w LA umieszczane są ograniczniki przepływu. Zostały one już zainstalowane między innymi w domach komika Kevina Harta, rapera The Game i byłego partnera Kourtney Kardashian, Scotta Disicka. Dziennik “Guardian” podaje, że kolejni na liście mieszkańców, u których takie ograniczniki mogą być zainstalowane, są Kim Kardashian, Sylvester Stallone i Madonna.