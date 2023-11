Wezwał policję, bo chciał się przytulić do funkcjonariusza. Opublikowano nagranie

Do nietypowej interwencji policji doszło na Florydzie. Funkcjonariusz wezwany do jednego z domów w hrabstwie Hillsborough usłyszał, że numer alarmowy 911 wybrało dziecko, ponieważ chciało się do niego przytulić. Miejscowe biuro szeryfa opublikowało nagranie z tej wizyty.

Biuro szeryfa hrabstwa Hillsborough na Florydzie o niecodziennej interwencji poinformowało na Facebooku. Funkcjonariusz "odpowiedział na wezwanie chłopca, który zadzwonił pod numer 911 nie z powodu nagłego wypadku, ale dlatego, że po prostu chciał przytulić funkcjonariusza" - czytamy we wpisie. Policja informuje o "podnoszącej na duchu chwili", i dołącza nagranie wideo z kamery umieszczonej w mundurze przedstawiciela władz.

Wezwał policję, bo chciał się przytulić

Na nagraniu sprzed drzwi domu widać, jak funkcjonariusz podchodzi do kobiety, pyta czy to jej dom oraz "czy wszystko w porządku". - Mieliśmy telefon pod numer 911 - wyjaśnia mężczyzna. Następnie kobieta prosi syna, by wyszedł na podwórko z telefonem i mówi funkcjonariuszowi, że chłopiec "nawet nie wie, czym jest (numer - red.) 911". Po chwili pyta syna, czy wezwał policję. - Chciałem go przytulić - tłumaczy kilkulatek, po czym przytula się do rozbawionego policjanta.

Chwilę później matka sprawdza rejestr połączeń, dając do zrozumienia, że to jej syn wezwał służby. - Znam twój numer - wyjaśnia chłopiec. Funkcjonariusz wykorzystał okazję, by przekazać dziecku, że z numeru alarmowego powinno korzystać się w sytuacjach "gdy masz kłopoty i potrzebujesz pomocy lub jeśli ktoś, kogo znasz, jest w pobliżu ciebie i ma kłopoty czy potrzebuje pomocy". - To bardzo ważne. Musisz zachować ostrożność, dzwoniąc pod ten numer - podkreślił.

Pod nagraniem pojawiło się wiele komentarzy. Autorzy wielu z nich docenili bezpośredniość dziecka. "Czasami po prostu potrzebujesz się przytulić" - napisała jedna z osób komentujących film. Inne doceniły również postawę funkcjonariusza, szczególnie fakt, że wykorzystał sytuację, by wyjaśnić, w jakich wypadkach można korzystać z numeru alarmowego.

Autor:wac//am

Źródło: Hillsborough County Sheriff’s Office