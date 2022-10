Wąż pojawił się w samolocie w Nowym Jorku. "W klasie biznes zaczęli krzyczeć i podciągać nogi"

czytaj dalej

Reportaże "Superwizjera" "Ucieczka z Irpienia" oraz "Obrońcy Charkowa. Pierwsza linia frontu" znalazły się na liście nominowanych do nagrody Rose d’Or. - Jest to ogromne dla nas wyróżnienie, bo jest to jedna z najważniejszych nagród w świecie telewizyjnym - powiedział we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 ich autor Michał Przedlacki. - Dokładamy swoją cegiełkę reportażami, żeby pokazać, co w Ukrainie ma miejsce, żeby dobro mogło zaistnieć - mówił.