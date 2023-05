Na arcydziele Picassa odkryto pieska. "To całkowicie zmienia odbiór obrazu"

Pies ukryty na obrazie Picassa

Barten od lat używała różnych technologii, by odkryć to, co zostało ukryte w dziele młodego Picassa. Udało się to jednak dopiero dzięki rentgenowskiej spektroskopii fluorescencyjnej. - To wizualizacja - podkreśla, wskazując na pieska widocznego na ekranie jej komputera. Jak zaznaczyła, dokładny wygląd zwierzęcia można by poznać wyłącznie usuwając wierzchnią warstwę farby, a to uszkodziłoby obraz i byłoby wbrew woli artysty. Zdaniem Barten pies jest prawdopodobnie rasy cavalier king charles spaniel, rasy miniaturowych spanieli popularnej w Paryżu w okresie, kiedy powstawał obraz.