Przewidywanie trzęsień ziemi jest możliwe? Odkryto zmiany pojawiające się kilka dni wcześniej

Kilka dni przed trzęsieniem ziemi pojawiają się widoczne zmiany w ziemskim polu magnetycznym - wynika z badań amerykańskich naukowców. Jak podkreślono, odkrycie to nie jest jeszcze wystarczające do stworzenia pierwszego systemu przewidywania trzęsień ziemi, ale może stanowić ważny krok na drodze do tego. - Nie twierdzimy, że ten sygnał istnieje przed każdym trzęsieniem ziemi, ale jest bardzo intrygujący - podkreślił współautor badania.

Naukowcy doszli do wniosku, że dwa-trzy dni przed wystąpieniem trzęsienia ziemi w ziemskim polu magnetycznym można zaobserwować znaczące zmiany. - Nie twierdzimy, że ten sygnał istnieje przed każdym trzęsieniem ziemi, ale jest bardzo intrygujący - podkreślił współautor badania Dan Schneider. W opublikowanych wynikach badań wskazano, że "skala zaobserwowanego zjawiska nie jest bezpośrednio przydatna do przewidywania trzęsienia ziemi", ale "sugeruje zależność, która powinna zostać poddana dalszym badaniom".

Przewidywanie trzęsienia ziemi

Podobnego zdania jest profesor Barbara Romanowicz z tej samej kalifornijskiej uczelni. - To, że wykrywalne zmiany magnetyczne mogą przed trzęsieniem ziemi występować we właściwościach skał jest możliwe, ale nawet jeśli te obserwacje okażą się prawdziwe, nie oznacza to, że mogą być stosowane do przewidywania trzęsień ziemi - oceniła.