"Masz rasistowski tatuaż? Zdejmiemy to g*wno z twojego ciała za darmo"

"Jeżeli masz rasistowski tatuaż i chcesz się go pozbyć to pokryjemy go za darmo. Bez zbędnego zadawania pytań. My wybieramy wzór. Zdejmijmy to g**wno z Twojego ciała" - napisano w oświadczeniu salonu. W opisie zdjęcia dodano, że oferta dotyczy również osób z tatuażami powiązanymi tematycznie z gangami.