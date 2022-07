Rodzinny dom Elvisa Presleya trafi na aukcję. Podano cenę wywoławczą

Dom w Tupelo, w którym w dzieciństwie wraz z rodzicami mieszkał Elvis Presley, zostanie wystawiony na aukcji - informuje "New York Post". Cena wywoławcza ma wynosić od 30 do 50 tysięcy dolarów. Budynek został rozebrany na części, a ewentualny nabywca może go złożyć i postawić w dowolnym miejscu.

Jednopiętrowy drewniany budynek, ostatnio pomalowany na ciemnoszaro, tak wyglądał dom w miejscowości Tupelo w stanie Missisipi, w którym w dzieciństwie dwa lata spędził Elvis Presley. Od dłuższego czasu pozostawał opuszczony, a w 2017 roku rozebrano go na części. Jak podaje "New York Post", w sierpniu budynek zostanie wystawiony na aukcji. Cena wywoławcza będzie wynosiła od 30 do 50 tysięcy dolarów.

Rodzinny dom Elvisa Presleya Google Maps

Zlokalizowany do niedawna przy Kelly Street w Tupelo dom o powierzchni 117 metrów kwadratowych był po raz pierwszy wystawiony na sprzedaż na początku 2020 roku. Pojawili się nawet chętni do licytacji, jednak ze względu na pandemię potencjalni kupcy nie mieli możliwości obejrzenia nieruchomości i aukcja została zawieszona.

Dom Elvisa czeka na kupców w przyczepie

Jak przekazał "New York Post" Jeff Marren, właściciel organizującej aukcję firmy Rockhourst Auctions, rozebrany na części dom obecnie jest przechowywany w przyczepie w Missisipi. - Kiedy ktoś kupi dom, w pakiecie dostanie przyczepę oraz instrukcję ponownego złożenia budynku - wyjaśnił Marren.

Drewniany dom nie będzie jedyną rzeczą licytowaną na aukcji, która zostanie przeprowadzona w Memphis 14 sierpnia, w ramach obchodów Tygodnia Elvisa Presleya. Marren zaznaczył, że licytowanych będzie ponad 100 przedmiotów w przeszłości należących do wokalisty - jego ubrania, biżuteria czy podpisane przez niego kartki.

Muzeum Presleya w Tupelo

Elvis Presley i jego rodzice zamieszkiwali w domu przy Kelly Street w latach 1943-1944. Budynek znajdował się niedaleko domu, w którym "Król Rock and rolla" przyszedł na świat. Rodzina Presleyów mieszkała w wielu miejscach we Wschodnim Tupelo, które w 1946 roku zostało włączone do Tupelo.

Będący przedmiotem zapowiadanej na sierpień aukcji budynek jest jedynym domem z dzieciństwa Presleya, który został kiedykolwiek wystawiony na sprzedaż. Dwa lata temu kupca znalazła należąca niegdyś do muzyka posiadłość w Beverly Hills. Sprzedano ją za 30 milionów dolarów.

Dom, w którym urodził się Elvis Presley Shutterstock

Wspomniany dom, w którym urodził się Presley, został przekształcony w muzeum króla rock'and'rolla, podobnie jak rezydencja Graceland w Memphis - w niej piosenkarz mieszkał od 1957 roku aż do śmierci. 16 sierpnia 1977 roku ówczesna partnerka Presleya znalazła go martwego w łazience w tym budynku.

Autor:kgo//am

Źródło: "New York Post"