Chemiczka skazana za kradzież tajemnic Coca-Coli. Wspierał ją chiński rząd

Xiaorong You, chemiczka pracująca w Coca-Coli, została skazana na 14 lat pozbawienia wolności. Według Departamentu Sprawiedliwości USA kobieta jest odpowiedzialna za kradzież tajemnic handlowych wartych 120 milionów dolarów i szpiegostwo gospodarcze.

Czternaście lat pozbawienia wolności, trzy lata pod nadzorem i grzywna w wysokości 200 tysięcy dolarów - taką karę sąd federalny w Greeneville w stanie Tennessee wymierzył 59-letniej Xiaorong You. Kobietę skazano za spisek w celu dokonania kradzieży tajemnicy handlowej, spisek w celu popełnienia szpiegostwa gospodarczego, posiadanie skradzionych tajemnic handlowych oraz szpiegostwo gospodarcze.

Skradzione tajemnice handlowe dotyczyły preparatów niezawierających bisfenolu A (BPA), służących do produkcji puszek do napojów. Wykradzione informacje należały do takich firm jak AkzoNobel, BASF, Dow Chemical, PPG, Toyochem, Sherwin-Williams i Eastman Chemical, a ich opracowanie kosztowało 120 milionów dolarów. Z informacji Departamentu Sprawiedliwości USA wynika, że działania You i jej chińskiego wspólnika, Weihai Jinhong Group, wspierał rząd Chińskiej Republiki Ludowej, przekazując fundusze na założenie w Chinach nowej firmy produkującej puszki wolne od BPA.

Zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego

- Kiedy firmy inwestują ogromne ilości czasu i pieniędzy w rozwój światowej klasy technologii tylko po to, by zostały one skradzione, wyniki są druzgocące. Oskarżona zamierzała wzbogacić nie tylko siebie i swoich partnerów z Chin, ale także chiński rząd. Przestępstwa takie zagrażają zarówno firmom będącym ofiarami, jak i bezpieczeństwu ekonomicznemu całego narodu. Ta sprawa powinna być ostrzeżeniem dla osób, którym powierzono cenne tajemnice handlowe: jeśli złamiesz prawo, zostaniesz ukarany - powiedział w czasie rozprawy zastępca prokuratora generalnego Kenneth A. Polite Jr. z Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości.

Xiaorong You miała zyskać dostęp do informacji w czasie, kiedy pracowała w The Coca-Cola Company w Atlancie i Eastman Chemical Company w Kingsport w stanie Tennessee. Jako główny inżynier ds. globalnych badań pracowała w firmie w latach 2012-2017. Następnie trafiła do firmy Eastman Chemical Company w Kingsport w stanie Tennessee, gdzie rónież miała dostęp do tajemnic handlowych firmy. Jak podaje amerykański Departament Sprawiedliwości, You na obu stanowiskach "była w wąskim gronie pracowników z dostępem do tajemnic handlowych".

BPA - czemu służy

BPA był do niedawna używany do powlekania wnętrza puszek i innych pojemników na żywność i napoje, aby pomóc zminimalizować utratę smaku i zapobiec korozji pojemnika lub reakcji z zawartą w nim żywnością lub napojem. "Ze względu na potencjalne zagrożenia dla zdrowia związane z bisfenolem A, firmy zaczęły szukać alternatyw niezawierających BPA. Opracowanie ich bardzo kosztownym i czasochłonnym procesem" - poinformował Departament po publikacji wyroku.

