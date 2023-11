Policyjny pościg za 12-latkiem. Uciekał skradzioną ze szkoły maszyną budowlaną

Do zdarzenia doszło w sobotę w mieście Ann Arbor w Michigan. Policja około godziny 18.48 czasu miejscowego otrzymała zgłoszenie o nieletnim, który próbuje ukraść maszynę budowlaną z terenu szkoły średniej. Trzy minuty później policja zauważyła na drodze pojazd budowlany jadący w kierunku południowym bez świateł. Była to duża ładowarka teleskopowa, za którą "wielu funkcjonariuszy" z włączonymi syrenami rozpoczęło pościg. Choć uciekający pojazd nie przekraczał prędkości 32 kilometrów na godzinę, policjanci długo nie znajdowali sposobu na jego bezpieczne zatrzymanie.

12-latek ukradł pojazd budowlany

Miejscowe władze prowadzą dochodzenie w sprawie. Jak wstępnie ustalono, w kabinie pojazdu znajdował się kluczyk, co umożliwiło jego uruchomienie. Według policji ten typ ładowarki teleskopowej może ważyć nawet do 15 ton. "To była bardzo niebezpieczna sytuacja, która łatwo mogła zakończyć się poważnymi obrażeniami" - wskazano we wpisie policji.