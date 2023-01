Podejrzany o kradzież stał się hitem w sieci. Po lawinie komentarzy i śledztwie oficer Ice "oczyszczony z zarzutów"

W dalszej części dodano, że zdarzenie miało miejsce dwa dni wcześniej. Według opisu, jeden z funkcjonariuszy, oficer Barwig, jadł lunch, gdy został wezwany do pomocy w areszcie. Szybko odpowiedział na wezwanie, zostawiając na stole jedzenie. Po chwili, wraz z innymi oficerami, wrócił do pomieszczenia, w którym jadł. Znalazł tam oficera Ice’a, który "niespiesznie opuszczał pokój, oblizując się". "Cały lunch Barwiga zniknął, wyparował!" - podkreślono w poście.

Przemilczeli za to jedną istotną sprawę - oficer Ice jest psem. O tym, oprócz samej historii, informuje nas załączone do wpisu zdjęcie - czarny psiak pozuje na tle, na którym zwykle fotografuje się aresztowanych.

Michigan. Post policji hitem na Facebooku

Pod koniec wpisu policjanci zapewnili, że wezmą pod uwagę opinie obserwujących na Facebooku, co do tego, jak poprowadzić dalej śledztwo. Post został polubiony ponad 24 tysięcy razy, udostępniło go ok. 13 tys. użytkowników. Internauci stanęli murem za "podejrzewanym" o kradzież funkcjonariuszem. "Jeśli będzie trzeba, mogę być jego adwokatem" - zadeklarował autor jednego z komentarzy. Inny komentujący był gotów zapłacić za niego kaucję w razie aresztowania.