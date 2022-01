Policjanci nie odpowiedzieli na zgłoszenie o napadzie, łapali pokemony. Zostali zwolnieni

czytaj dalej

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz odniósł się na konferencji prasowej do środowych danych epidemicznych. Przekazał, że 77 procent wszystkich zaraportowanych zgonów to osoby niezaszczepione. Przekazał, że "większość osób, która zakaża się w ostatnim tygodniu, to są osoby do 49. roku życia". Przedstawił też prognozy dotyczące rozwoju wariantu omikron w Polsce.