Pies pogryzł i zjadł cztery tysiące dolarów. Część pieniędzy udało się odzyskać

Gdy Clayton Law i jego żona Carrie weszli do kuchni, na podłodze zobaczyli resztki banknotów z sumy czterech tysięcy dolarów. Widząc psa, zrozumieli, co się stało. Zadzwonili do weterynarza, aby upewnić się, czy ich podopiecznemu nic nie grozi po takiej przekąsce. Zapewnił, że nie. Wtedy postanowili skontaktować się z bankiem, by zapytać, co mogą w tej sytuacji zrobić.