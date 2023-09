Pies, który uciekł z domu, odnalazł się na koncercie zespołu Metallica

Młody pies, sfotografowany na siedzeniu wśród publiczności podczas koncertu legendy metalu - grupy Metallica, został gwiazdą mediów społecznościowych. Jak się okazało uciekł wcześniej z przydomowego podwórka. Dzień po koncercie szczęśliwie wrócił do swojego opiekuna.

"Być może słyszeliście, że podczas #M72LA (występu w Los Angeles, w ramach trwającej trasy koncertowej M72 - red.) dołączył do nas czworonożny fan!" - napisał bodaj najsłynniejszy zespół metalowy świata na swoim profilu facebookowym, śledzonym przez 36 mln osób. Nic dziwnego, że młodziutka suczka Storm przyciągnęła uwagę fanow metalu na całym świecie. Do wpisu dołączono zdjęcie, na którym widzimy sympatycznego psiaka zajmującego jedno z miejsc stadionu SoFi na przedmieściach Los Angeles podczas koncertu. Storm wygląda na zainteresowaną tym, co dzieje się na scenie.

Pies na koncercie zespołu Metallica

Jak wyjaśnia wpis grupy "nasza przyjaciółka Storm" wymknęła się ze swojego domu sąsiadującego ze stadionem i sama udała się na koncert. "Świetnie się bawiła, słuchając swoich ulubionych piosenek, w tym 'Barx Æterna', 'Master of Puppies' i 'The Mailman That Never Comes'" - żartował zespół, zmieniając na "bardziej psie" nazwy swoich wielkich przebojów.

Jak dodaje profil grupy, "po wieczorze spędzonym na występie z 'naszą rodziną Metallicy', następnego dnia Storm bezpiecznie wróciła do prawdziwej rodziny.

O szczęśliwym zakończeniu tej historii poinformowała The Animal Hope & Wellness Foundation z Los Angeles. Na swoim profilu facebookowym napisała, że po koncercie psiak został zabrany przez służby do pobliskiego schroniska. Następnego dnia zgłosiła się tam osoba, twierdząc że jest opiekunem Storm. "Sądząc po stronie właściciela na Facebooku, pies jest zadbany i kochany. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w udostępnieniu informacji. Cieszymy się, że piesek znalazł drogę do domu" - czytamy na stronie fundacji.

Tymczasem sam zespół ogłosił, że jest zmuszony przełożyć kolejny koncert na trasie - w Arizonie, gdyż - jak napisali w mediach społecznościowych - "COVID dogonił Jamesa". Do koncertowania zamierzają powrócić w najbliższą sobotę, 9 września.

shutterstock_605599439 Maj.l/Shutterstock

Autor:am

Źródło: Facebook/Metallica, The Animal Hope & Wellness Foundation, CNN