Pierwsze zatrzymanie prezydenta USA było 151 lat temu. Za zbyt szybką jazdę powozem

Donald Trump jest pierwszym prezydentem USA, któremu postawiono zarzuty karne. Nie jest jednak pierwszym, który został zatrzymany przez policję. Jak przypominają amerykańskie media, 151 lat temu był nim Ulysses S. Grant. - Obowiązek to obowiązek i będę musiał umieścić Pana w areszcie - miał mu oznajmić policjant podczas zatrzymania.

Prezydent USA zatrzymany

Dokumenty dotyczące tamtego wydarzenia zachowano w National Law Enforcement Officers Memorial Fund, organizacji pozarządowej upamiętniającej historię funkcjonariuszy publicznych w USA. Urzędujący wówczas prezydent Ulysses S. Grant po raz pierwszy zatrzymany został w 1872 roku. Patrolujący ulice w Waszyngtonie funkcjonariusz William H. West zatrzymał go za zbyt szybką jazdę powozem. Dał mu wówczas jedynie upomnienie i pozwolił jechać dalej.

Jednak następnego dnia sytuacja powtórzyła się i ten sam funkcjonariusz zdecydował się odprowadzić prezydenta do aresztu. - Przykro mi Panie prezydencie, że muszę to zrobić, bo jest Pan wodzem narodu, a ja tylko policjantem, ale obowiązek to obowiązek i będę musiał umieścić Pana w areszcie - miał wówczas powiedzieć West.