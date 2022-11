Mięso wyhodowane laboratoryjnie jest bezpieczne do spożycia. Wkrótce trafi na rynek

czytaj dalej

Wtorek jest 272. dniem ataku Rosji na Ukrainę. Wicepremier Iryna Wereszczuk zaapelowała do mieszkańców wyzwolonego z rosyjskiej okupacji Chersonia, aby ewakuowali się na zimę do bezpieczniejszych rejonów kraju. "Rząd oferuje darmową ewakuację do Krzywego Rogu, Mikołajowa i Odessy z możliwością dalszej podróży do Kirowogradu, Chmielnickiego lub zachodnich rejonów Ukrainy" - napisała na Telegramie. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.