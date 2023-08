Matka z córką polecą razem w kosmos. Wygrały los na loterii

18-letnia Anastatia Mayers i jej matka Keisha Schahaff w czwartek razem polecą w kosmos. Kobiety wygrały lot na loterii zorganizowanej przez firmę Virgin Galactic, która oferuje komercyjne loty kosmiczne. Będzie to pierwszy w historii przypadek, by w kosmos poleciał rodzic ze swoim dzieckiem.

Matka z córką w kosmosie

Udział w loterii w 2021 roku wzięła Schahaff, gdy zobaczyła jej reklamę w samolocie lecącym z Antiguy i Barbudy do Londynu. Wymogiem uprawniającym do wzięcia udziału w losowaniu było wpłacenie minimum 10 dolarów na rzecz organizacji pozarządowej Space for Humanity. Nie wiadomo, jaką kwotę kobieta wówczas wpłaciła, ale spośród 165 tys. uczestników konkursu to jej udało się wygrać losowanie i zdobyć dwa bilety na lot w kosmos.