Po trzech tygodniach odnalazł się pies zagubiony na lotnisku. Maia wkrótce wróci do właścicielki  

Maia, 6-letnia suczka należąca do Pauli Rodriguez, została odnaleziona po trzech tygodniach od jej zagubienia na terenie lotniska Atlanta Hartsfield-Jackson Airport. Jak wynika z oświadczenia linii lotniczych Delta Airlines, zwierzę uciekło na pas startowy w trakcie jego załadunku do samolotu. Stan zdrowia psa wstępnie oceniono jako dobry. Wkrótce Maia ma zostać oddana właścicielce.

Jak opisuje CNN.com, 18 sierpnia Paula Rodriguez wyruszyła z Maią w podróż z Santo Domingo do San Francisco. Podczas przesiadki w Atlancie kobieta dowiedziała się, że jej wiza turystyczna nie spełnia niezbędnych wymagań, z uwagi na co nie mogła kontynuować podróży. Nakazano jej opuszczenie terenu Stanów Zjednoczonych w ciągu 24 godzin. A ponieważ najbliższy lot powrotny na Dominikanę odlatywał dopiero kolejnego dnia, Rodriguez musiała spędzić noc w ośrodku detencyjnym. Tam jednak obowiązywał zakaz wprowadzania psów.

Rodriguez została zmuszona do powierzenia opieki nad Maią pracownikom Delta Airlines, których była pasażerką. Ustaliła z nimi, że jeszcze przed wylotem na Dominikanę będzie mogła zobaczyć swojego pupila przy bramkach do samolotu. Gdy Rodriguez przyszła w umówione miejsce, Mai jednak nie było. Brak ważnej wizy zmusił kobietę do odlotu bez psa. Po dwóch dniach od zaginięcia Mai pracownicy Delta Airlines skontaktowali się z jej właścicielką. - Powiedziano mi, że w trakcie transportu (Mai) do samolotu personel pokładowy otworzył jej klatkę, a Maia uciekła na pas startowy - mówiła w CNN Rodriguez. Kobieta przez brak ważnej wizy nie mogła samodzielnie udać się do Atlanty i włączyć w poszukiwania zaginionej suczki, poprosiła więc o to swoją matkę. Mimo zaangażowania tak jej, jak i pracowników Delta Airlines, los psa przez trzy tygodnie pozostawał nieznany. Za odnalezienie Mai jej właścicielka wyznaczyła nagrodę w wysokości tysiąca dolarów. Organizacja PETA wsparła inicjatywę kobiety, oferując kolejne 5 tysięcy dolarów za znalezienie suczki.