Kotka z Niemiec uciekła z klatki i trzy tygodnie ukrywała się na lotnisku w Bostonie. W końcu sama "dała się złapać"

Imię Rowdy, jakie nosi kotka, można przetłumaczyć jako awanturnik, czy opryszek, i chyba na nie zasłużyła. Poszukiwania kotki na terenie Boston Logan International Airport trwały dokładnie 20 dni. Choć obsługa lotniska korzystała z zaawansowanych technologicznie kamer do śledzenia ruchu dzikich zwierząt oraz specjalnych pułapek, do ostatniej środy zwierzak pozostawał nieuchwytny. "Nigdy się nie dowiemy, czy ze zmęczenia, czy z głodu, ale dziś rano w końcu dała się złapać" - poinformowało lotnisko w specjalnym komunikacie, który został opublikowany na stronie w ubiegłym tygodniu.

Ucieczka kotki na lotnisku w trakcie przesiadki

Rowdy błąkała się po bostońskim lotnisku od 24 czerwca. Do Stanów Zjednoczonych przyleciała z Niemiec, gdzie jej właścicielka, Patty Sahil, mieszkała przez ostatnie 16 lat. W tym roku kobieta podjęła decyzję o powrocie do Ameryki. Przyleciała tam w maju i zabrała ze sobą drugiego swojego kota. Pod koniec czerwca miał dołączyć do niej mąż, to on podróżował z Rowdy. Klatkę z kotem umieścił w luku bagażowym. Boston nie był ostatecznym celem podróży, mężczyzna oraz czworonóg mieli przesiąść się tam do samolotu lecącego na Florydę.