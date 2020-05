Nastolatek znalazł 135 tysięcy dolarów. "Te pieniądze mogły zmienić wiele w jego życiu"

19-letni student Jose Nuñez Romaniz miał kupić w sklepie online skarpetki dla swojego dziadka. Udał się do bankomatu w Albuquerque, żeby wpłacić pieniądze na zakupy na swoje konto. Wtedy zauważył leżącą na chodniku przezroczystą, plastikową torebkę pełną pieniędzy.

- Byłem w szoku. Myślałem, co mam z tym zrobić - przyznał w wywiadzie dla CNN znalazca. Nuñez powiedział, że nie myślał o przywłaszczeniu sobie pieniędzy, ale bał się, że jest przez kogoś obserwowany. Mężczyzna nie mógł zwrócić pieniędzy do banku, przy którym był bankomat, gdyż ten był zamknięty. Zadzwonił na policję. Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce przeliczyli pieniądze i okazało się, że w reklamówce było 135 tysięcy dolarów. Zostały one, jak potem ustalono, omyłkowo zostawione przez poddostawcę, który miał nimi zasilić bankomat.