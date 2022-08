Wyłudził 2,5 miliona dolarów z covidowego programu wsparcia. Kupił za to jacht, dwa domy i biżuterię

czytaj dalej

42 lata temu, 31 sierpnia 1980 roku, w Polsce doszło do jednego z najbardziej zaskakujących wydarzeń XX wieku. Pokojowy bunt doprowadził do zgody komunistycznych władz na powstanie niezależnych związków zawodowych. - Uzyskaliśmy wszystko, co w obecnej sytuacji można było uzyskać. Resztę też uzyskamy, bo mamy rzecz najważniejszą: nasze niezależne, samorządne, związki zawodowe. To nasza gwarancja na przyszłość - mówił Lech Wałęsa, przemawiając do stoczniowców.