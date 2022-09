Dyrektor firmy produkującej wegańskie zamienniki mięsa z zarzutami gróźb i pobicia. Miał ugryźć człowieka w nos

Douglas Ramsey, dyrektor wykonawczy w firmie produkującej wegańskie zamienniki mięsa, jest podejrzany o ugryzienie w nos mężczyzny podczas sprzeczki w garażu. Pokrzywdzony miał zeznać, że Douglas Ramsey również groził mu śmiercią.

Według mediów, do zdarzenia doszło w garażu niedaleko stadionu w Fayetteville, po sobotnim meczu uniwersyteckiej ligi futbolu amerykańskiego, w którym miejscowe Arkansas Razorbacks podejmowało Missouri State Bears. Jak wynika z policyjnego raportu, 53-letni Douglas Ramsey zaatakował mężczyznę, który zahaczył swoim samochodem o koło jego sportowego SUV-a. Przybyli na miejsce funkcjonariusze znaleźli "dwóch mężczyzn z zakrwawionymi twarzami".

Na podstawie rozmów z Ramseyem, poszkodowanym, a także jednym ze świadków zdarzenia, policjanci ustalili, że 53-latek wysiadł ze swojego auta i uderzył w szybę samochodu, który zahaczył o jego koło. Wtedy drugi kierowca też opuścił pojazd. Ramsey - jak opisuje to cytowany przez lokalne media raport policji - "przyciągnął go do siebie i zaczął bić". Miał też go ugryźć, "rozrywając czubek jego nosa".

53-letni Douglas Ramsey miał ugryźć człowieka w nos Washington County, Arkansas

Zaatakowany mężczyzna miał zeznać, iż Ramsey groził, że "go zabije". Potwierdził to również świadek zdarzenia. 53-latek został zatrzymany w sobotę wieczorem, trafił do aresztu, z którego zwolniono go następnego dnia, po zaksięgowaniu ponad 11 tys. dolarów kaucji. Usłyszał zarzuty składania gróźb o charakterze terrorystycznym oraz pobicia trzeciego stopnia.

Beyond Meat nie komentuje sprawy

Jak podkreśla BBC, ani firma Beyond Meat, w której Ramsey od grudnia ubiegłego roku pełni funkcję dyrektora operacyjnego, ani on sam, nie odpowiedzieli na razie na prośbę o komentarz w sprawie.

Beyond Meat to założone w 2009 roku amerykańskie przedsiębiorstwo, które produkuje roślinne zamienniki mięsa, m.in. kotlety do burgerów i kiełbaski. Jego produkty dostępne są również w Polsce. Jak przypomina BBC, firma zanotowała w 2019 roku świetny debiut na nowojorskiej giełdzie - jej akcje w pierwszym dniu notowań wzrosły o ponad 160 proc. Jednak ostatnio spadły, tracąc ponad 70 proc. wartości tylko w tym roku.

Źródło: BBC, KNWA, CNBC