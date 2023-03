13 lat temu utonął jej aparat, teraz znajomi znaleźli w sieci jej prywatne zdjęcia

W rozmowie z portalem Today, Amayi opisała szczegóły niecodziennego splotu zdarzeń. Jak zrelacjonowała, w 2010 roku wybrała się wraz z przyjaciółmi na spływ rzeką Animas w Kolorado. Podczas wycieczki Amerykanka wypadła z pontonu. Popłynęła wówczas w stronę brzegu rzeki, ale po wyjściu na ląd odkryła, że aparat fotograficzny, który miała wówczas ze sobą, wpadł do wody. Kobieta podjęła wprawdzie próbę wyłowienia sprzętu, ale szybko zdała sobie sprawę, że rzeka jest zbyt głęboka, by było to możliwe. Jak dodaje, tego dnia "wróciła do domu swojego chłopaka i się rozpłakała", gdyż na karcie pamięci aparatu znajdowały się zdjęcia z niedawnego wesela i przyjęcia panieńskiego jej przyjaciółki.