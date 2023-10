Mieszkańcy tego miasteczka twierdzą, że potrafią rozmawiać ze zmarłymi

czytaj dalej

Prezydent ma dwa tygodnie do dyspozycji, jeżeli chodzi o desygnowanie premiera. Obowiązuje go jednak zasada sprawnego i rzetelnego działania - podkreśla profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego pytany o to, kiedy poznamy decyzję Andrzeja Dudy, komu powierzyć misję tworzenia rządu.