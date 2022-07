Bill Gates zapowiada, że zniknie z listy najbogatszych ludzi świata. "Nie potrzebuję pieniędzy"

Założyciel Microsoftu po raz pierwszy zobowiązał się do oddania majątku już w 2010 roku, ale jak podaje BBC, od tego czasu jego wartość netto wzrosła ponaddwukrotnie. W środę poinformował, że jego fundacja zwiększy swoje wydatki z 6 miliardów dolarów rocznie do 9 miliardów dolarów do 2026 roku z powodu ostatnich "globalnych problemów", w tym pandemii, wojny w Ukrainie i kryzysu klimatycznego.