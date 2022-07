Amerykańscy żołnierze w Niemczech mają zakaz picia alkoholu po incydencie na hulajnogach elektrycznych

czytaj dalej

Inflacja w czerwcu wyniosła 15,5 procent, licząc rok do roku - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS). To mniej, niż podano w tak zwanym szybkim szacunku. Ze szczegółowych danych wynika, że opał podrożał o 122 procent rok do roku, a ceny gazu wzrosły o 46,2 procent.