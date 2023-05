Dzieci gwiazdy "Beverly Hills, 90210" w szpitalu. Wszystko przez "ekstremalną" inwazję pleśni

Tori Spelling, aktorka znana m.in. z serialu "Beverly Hills, 90210", odkryła, że od miesięcy jej rodzina narażona była na "ekstremalną" inwazję pleśni w domu, który wynajmowali w Kalifornii. W środę musiała z tego powodu zabrać swoje dzieci do szpitala.

Tori Spelling w środę opublikowała na Instagramie post, w którym poinformowała, że wraz z dziećmi musiała udać się do szpitala. Wskazała, że od kilku miesięcy członkowie jej rodziny ciągle byli chorzy. "Myślałam, że tak jest, gdy małe dzieci chodzą do szkoły, że ciągle przynoszą do domu wirusy" - napisała. "Jednak gdy doszliśmy do momentu, w którym częściej przebywały chore w domu niż w szkole, musieliśmy ponownie ocenić, co się dzieje" - podkreśliła.

Tori Spelling DFree / Shutterstock

Pleśń w domu aktorki Tori Spelling

50-letnia aktorka przekazała, że "wiedziała, że dzieje się coś gorszego", bo jej dzieci spały cały dzień i miały zawroty głowy. Towarzyszyły im infekcje oddechowe, symptomy podobne do alergii, a nawet wysypka. Przekazała, że podczas środowej wizyty w szpitalu u jej 16-letniego syna Liama zdiagnozowano anginę. Miał też ponad 39 stopni gorączki.

Spelling przekazała, że gdy zaprosiła do domu pracowników firmy Pacific Scope Inspections (zajmującej się m.in. oceną bezpieczeństwa zdrowotnego w budynkach), ci odkryli tam "ekstremalną pleśń". "Wszystko zaczęło się układać w całość. Czy ktoś z was przechodził przez infekcje związane z pleśnią? Jest się po prostu cały czas chorym, jedna infekcja po drugiej" - stwierdziła. Aktorka przyznała, że gdy wprowadzała się do domu, miała świadomość, że jest on oznaczony terminem "ryzyka zdrowotnego" i "nienadającego się do życia". "Teraz wiemy, że (...) to sformułowanie było faktem. Teraz to rozumiemy (...). Opuścimy ten dom jak najszybciej" - napisała na Instagramie.

Portal Page Six przypomina, że o złym stanie zdrowia swoich dzieci aktorka informowała już wcześniej, nie wiedząc jeszcze, że spowodowany jest on pleśnią. W grudniu przekazała, że 6-letni Beau prawie miesiąc nie chodził do szkoły z powodu kolejnej choroby, a w styczniu ujawniła, że 14-letnia Stella dwukrotnie była w szpitalu w związku z migreną.

Tori Spelling to amerykańska aktorka, znana głównie z roli Donny Martin w serialu "Beverly Hills, 90210", popularnym w latach 90.

Autor:pb//am