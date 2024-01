Amerykańska agencja zmienia oznaczenia leków stosowanych w terapii przeciwnowotworowej

Pacjenci nie powinni się martwić

Terapia antynowotworowa CAR-T

CAR-T to innowacyjna terapia stosowana do zwalczania niektórych nowotworów krwi, takich jak białaczka, szpiczak plazmocytowy i chłoniak. Polega ona na pobraniu od pacjenta jego limfocytów T, a następnie zmodyfikowaniu ich genetycznie w taki sposób, by po ponownym wszczepieniu do organizmu chorego były one w stanie zniszczyć określone komórki rakowe. Lekarze określają ją jako wysoce skuteczną, nawet w bardzo trudnych przypadkach. Każdego roku terapia ta ratuje życie wielu chorym, u których nie przyniosły efektów chemioterapia ani radioterapia.