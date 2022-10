Rozdała kolegom ze szkoły oszczędności swojej babci. Policja próbuje odzyskać pieniądze

czytaj dalej

Paweł M. - oskarżony o zgwałcenie kobiety - był w areszcie od marca 2021 roku. We wrześniu 2022 usłyszał wyrok - cztery lata pozbawienia wolności. Obrona wystąpiła do sądu o pisemne uzasadnienie wyroku, co jest pierwszym krokiem do apelacji oraz zaskarżyła decyzję o dalszym aresztowaniu. Brat oskarżonego wpłacił kaucję - 60 tysięcy złotych, a to oznacza, że dominikanin na prawomocny wyrok poczeka na wolności.