Wybrano ukraińskie słowo roku. To "motyw przewodni oporu wobec rosyjskiej agresji"

Obrona Wyspy Węży

Autorstwo tych słów długo przypisywano żołnierzowi piechoty morskiej Romanowi Hrybowowi, co stanowiło część operacji mającej na celu ukrycie tożsamości prawdziwego autora frazy. Jak zaznaczył rzecznik prasowy Służby Granicznej, personalia autora zwrotu będą mogły zostać ujawnione dopiero wtedy, gdy będzie to bezpieczne. Zdanie w krótkim czasie stało się jednym z najpopularniejszych symboli walczącej Ukrainy. W kwietniu ubiegłego roku, ilustrująca je grafika wygrała konkurs zorganizowany przez operatora pocztowego Ukrposzta i została umieszczona na pierwszych ukraińskich znaczkach pocztowych wydanych w czasie wojny .

Ukraińskie słowo roku 2022

Zawołanie popularne jest zarówno wśród cywilów, jak i wojskowych, którzy używają go jako nieoficjalnego powitania. Fragmenty piosenki często używane są jako tło muzyczne do umieszczanych w Internecie nagrań z frontu. Ze zwrotu chętnie korzysta także gubernator Obwodu Mikołajowskiego Witalij Kim, który rozpoczyna nim kierowane do mieszkańców nagrania.