CNN publikuje listę najlepszych kierunków turystycznych na 2023 rok. Otwiera ją Polska

Najlepsze kierunki turystyczne na 2023 rok

1. Polska. "Od rynku w Krakowie, po lasy, jeziora i góry, Polska zaprasza, by ją odkrywać" - zachęca CNN. Według portalu powodem do odwiedzenia Polski jest "okazanie solidarności z krajem, który okazał solidarność ludziom z Ukrainy". Podkreślono, że oba państwa posiadają wspólną, ponad 500-kilometrową granicę, dlatego właśnie nad Wisłą schronienie znalazła największa liczba uchodźców z ogarniętego wojną państwa. Poza tym, wizyta w Polsce to - według CNN - okazja do wzmocnienia turystyki w Europie Środkowo-Wschodniej, która w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę nieco podupadła (choć znowu się odradza). Portal stacji rozwiewa też obawy potencjalnych turystów, co do bliskości ukraińskiej granicy, przy której ze względu na toczącą się wojnę zapewne wielu zagranicznych turystów nie chciałoby się znaleźć. Jak zauważa, do Warszawy, Krakowa, Gdańska, Wrocławia czy Poznania są od niej setki kilometrów. A równie dobrym pomysłem, jak zwiedzanie miast, mogą być też wakacje nad polskimi jeziorami czy w górach.