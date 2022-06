Tramwaj wodny w Warszawie, statek do Serocka. Na jakich trasach pływają, gdzie mają przystanki i ile kosztuje bilet?

Tramwaj wodny to prom, który przewozi pasażerów przez Wisłę. W Warszawie są trzy tramwaje wodne, można również udać się w rejs statkiem do Serocka, a w 2022 roku skorzystać z rejsów w ramach realizowanego projektu z budżetu obywatelskiego. Na jakich trasach pływają tramwaje wodne w Warszawie, gdzie są ich przystanki i ile kosztuje bilet?

● Tramwaj wodny w Warszawie to potoczne określenie na promy kursujące po Wiśle na trzech trasach. ● Tramwaje wodne w Warszawie mają swoje przystanki na Cyplu Czerniakowskim, przy Moście Poniatowskiego i na Podzamczu Fontanny. ● Poza tramwajem wodnym, w Warszawie można udać się w całodzienny rejs statkiem do Serocka.

Tramwaj wodny w Warszawie

Tramwaj wodny w Warszawie to kursujące na trzech trasach bezpłatne promy. Przeprawy promowe oferuje wiosną i latem Warszawski Transport Publiczny w ramach Warszawskich Linii Turystycznych. Rejs tramwajem wodnym na drugą stronę Wisły jest krótki, trwa zaledwie kilka minut. Wystarczy przyjść na przystanek, ustawić się w kolejce i zaczekać na prom.

Trasy tramwajów wodnych w Warszawie

Tramwaje wodne w Warszawie kursują na trasach:

– Słonka: z pomostu pływającego na Cyplu Czerniakowskim do plaży na Saskiej Kępie. Prom mieści 21 pasażerów. – Pliszka: z nabrzeża przy Moście Poniatowskiego do plaży “Poniatówka” przy Stadionie Narodowym. Ten prom także mieści 21 pasażerów. – Wilga: z pomostu pływającego na Podzamczu Fontanny do plaży przy ZOO. Wilga pomieści 40 pasażerów oraz rowery.

Warszawski tramwaj wodny wikipedia (CC-BY 3.0) / Adrian Grycuk

Tramwaj wodny: rozkład rejsów

W wakacje od 1 lipca do 31 sierpnia promy pływają codziennie, w dni powszednie od ok. 12.30 do 19.30 (co pół godziny), w dni wolne od ok. 9.30 do ok. 19.50 (co 20 minut). Poza okresem wakacyjnym promy pływają tylko w dni wolne od 1 maja do 30 czerwca i od 1 do 25 września. Dokładny rozkład promów sprawdzisz na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP).

Statek do Serocka

CIekawym pomysłem na spędzenie czasu podczas pobytu w stolicy jest wybranie się w całodniowy rejs statkiem do Serocka. Rejsy organizowane są przez Warszawski Transport Publiczny. Statek “Zefir” wypływa z przystani przy Żeraniu i płynie Kanałem Żerańskim, szlakiem Batorego do Jeziora Zegrzyńskiego i Serocka. Po drodze statek podpływa pod ruiny starego mostu z 1897 roku. „Zefir” pomieści 98 pasażerów. Na pokładzie jest bufet z napojami i grill, są zadaszone miejsca siedzące przy stolikach. W Serocku jest dwugodzinna przerwa. To dobry moment na relaks na plaży lub spacer.

Statek do Serocka WTP

Rozkład rejsów do Serocka

Statek do Serocka pływa na trasie: Żerań (przystań przy przystanku Cementownia 02) – Kanał Żerański – Jezioro Zegrzyńskie – Serock i z powrotem. Rejsy od 1 maja do 25 września odbywają się w dni wolne od pracy i dodatkowo 2 maja. Statek wypływa o 9.00, w Serocku jest o 12.30. O 14.30 rusza w rejs powrotny do Warszawy, dokąd dociera około 18.30.

Bilety na statek do Serocka można kupić przez internet na stronie bilety24.pl oraz w piątki w Punkcie Obsługi Pasażerów Metro Dworzec Wileński w godzinach 15:00-18:00 oraz w soboty od 8:00 do 11:00. Uwaga: można płacić tylko gotówką. Cena biletu za jedną osobę: normalny - 36 zł, ulgowy - 18 zł, rodzinny (cena za jedną osobę korzystającą z ulgi biletu rodzinnego) - 25 zł. Bilety bezpłatne dla dzieci do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym oraz dla osób po 70. roku życia wydawane są jedynie w POP ZTM Dworzec Wileński w godzinach sprzedaży stacjonarnej biletów na statek do Serocka

Darmowe rejsy po Wiśle w Warszawie

W ramach projektu z budżetu obywatelskiego w 2022 roku można też wybrać jeden z 335 darmowych rejsów po Wiśle. Trzeba zapisać się na wybrany rejs przez stronę rejsy.waw.pl.

Rozpoczął się sezon letni nad Wisłą UM Warszawa

Na jeden rejs może się zapisać maksymalnie 12 osób. Statki (tradycyjne drewniane łodzie, motorówki, katamarany i inne, niektóre można prowadzić samodzielnie) wypływają z dworca wodnego na wysokości pomnika Syrenki oraz z Portu Czerniakowskiego.

Autor:red.

Źródło: wtp.waw.pl, rejsy.waw.pl