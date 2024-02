Z pistacjami, matchą, bekonem? Najbardziej zaskakujące smaki pączków

czytaj dalej

Do Narodowego Banku Polskiego trafiają kolejne osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością. - To smutne, że takie rzeczy się dzieją. Także z uwagi na osoby tam pracujące - komentowała we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Joanna Makowiecka-Gatza, przewodnicząca Rady Pracodawców RP. Ekonomista Ignacy Morawski mówił, że nie wyobraża sobie "sytuacji, w której ktoś z nadania politycznego nadzoruje krytyczne departamenty".