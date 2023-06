Widok Titanica za milion złotych. Jak wyglądają turystyczne wyprawy na najsłynniejszy wrak świata

czytaj dalej

Wiceminister finansów Artur Soboń odpowiadał we wtorek w rozmowie w Polskim Radiu na pytania o zmianę formuły i miejsca konwencji PiS zaplanowanej na sobotę. Pytany był między innymi, czy sprawa Turowa na Dolnym Śląsku to temat, który skłonił sztab PiS do zmiany miejsca konwencji. - To jest oczywiście jedno skojarzenie. Tych skojarzeń jest więcej - wskazał wiceszef MF. - Szczegóły pokażemy już wkrótce - zapowiedział. - To jest bardzo ciekawy debiut nowego szefostwa kampanii PiS - skomentował lider PO Donald Tusk. Dodał, odnosząc się do kwestii Turowa, że to partia rządząca doprowadziła do kryzysu "swoją nieudolnością i pazernością".