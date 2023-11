Jedyna taka pamiątka z Titanica trafi na sprzedaż. "Niestety, zabrał ze sobą do grobu jej tajemnicę"

Już w najbliższą sobotę odbędzie się aukcja przedmiotów, które znajdowały się na pokładzie Titanica. Wśród nich menu z daniami obiadowymi dla pasażerów pierwszej klasy. O tyle niezwykłe, iż jest to jedyny znany egzemplarz karty dań z Titanica z datą inną niż ta, gdy na statku wydano ostatni obiad. Jej wartość to około 309 tys. złotych.

Organizowana przez dom aukcyjny Henry Aldridge & Sons aukcja przedmiotów związanych z Titanikiem, brytyjskimi liniami żeglugowymi White Star Line i transportem, odbędzie się w najbliższą sobotę. Jak pisze portal BBC, zostanie na niej wystawiony między innymi koc z pokładu słynnego liniowca, którego szacunkowa wartość wynosi od 70 tysięcy do 100 tysięcy funtów (ok. 360-515 tys. złotych - red.), zegarek kieszonkowy pasażera drugiej klasy warty do 80 tys. funtów (ok. 412 tys. zł.) i plakat reklamujący miejsca w trzeciej klasie. Chętni będą licytować również menu z daniami serwowanymi na obiad w restauracji dla pierwszej klasy 11 kwietnia 1912 roku. Jego wartość szacuje się na 60 tys. funtów (ok. 309 tys. zł.).