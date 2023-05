Niezwykły naszyjnik odkryty we wraku Titanica. Sztuczna inteligencja pomoże odszukać spadkobiercę właściciela

We wraku Titanica znajduje się wykonany z turkusu i złota naszyjnik z zębem rekina, który wyginął kilka milionów lat temu - to odkrycie naukowców, którzy przeanalizowali setki tysięcy zdjęć wykonanych podczas ostatniego skanowania wraku. Teraz chcą użyć sztucznej inteligencji, by zidentyfikować, do kogo należała biżuteria.

Odkrycia dokonano podczas ostatniego skanowania wraku jednego z najbardziej znanych statków na świecie, w oparciu o które naukowcy stworzyli pełnowymiarowy cyfrowy model Titanica spoczywającego na dnie Oceanu Atlantyckiego od kwietnia 1912 roku. Badacze wykonali ponad 700 tys. zdjęć wraku, by skompilować model w ramach "jednego z największych projektów podwodnego skanowania w historii".

Na niektórych zdjęciach uwieczniono przedmiot, który umykał uwadze poprzednim ekspedycjom eksplorującym Titanica: wykonany z turkusu i złota naszyjnik z zębem megalodona - największego rekina, jaki kiedykolwiek istniał na świecie. Magellan, firma, której łodzie podwodne wykonały zdjęcia wraku, nie będzie mogła jednak wydobyć biżuterii - poinformował w piątek "Independent". To efekt brytyjsko-amerykańskiej umowy zakazującej wydobywania przedmiotów z miejsca katastrofy, w wyniku której życie straciło ponad 1,5 tys. osób.

Magellan ma za to nadzieję zidentyfikować właściciela naszyjnika. By to się udało, firma zamierza wykorzystać sztuczną inteligencję: AI przeanalizuje dostępną dokumentację i zdjęcia osób wchodzących na pokład statku, by stworzyć katalog tego, co mieli na sobie pasażerowie. "Jeśli analitycy będą w stanie określić, który pasażer nosił naszyjnik, będą mogli rozpocząć poszukiwania żyjących krewnych jego właścicieli" - wskazał "Independent". Dyrektor generalny firmy, Richard Parkinson, nazwał ostatnie odkrycie "zdumiewającym, pięknym i zapierającym dech w piersiach". Jak dodał, jest "niesamowite", biorąc pod uwagę, jak dużą powierzchnię zajmuje wrak Titanica, który podczas tonięcia przełamał się na dwie części.

Wrak Titanica i eksploracja, która "szkodzi konstrukcji"

Titanic zatonął 15 kwietnia 1912 roku, podczas dziewiczego rejsu z Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych. Został odnaleziony dopiero w 1985 roku. Od tej pory do wraku zeszły dziesiątki ekspedycji, których uczestnicy zabierali fragmenty statku lub przedmioty codziennego użytku, a następnie je sprzedawali. Działo się to pomimo ostrzeżeń ekspertów, którzy twierdzili, że eksploracja wraku, zwłaszcza lądowanie na nim miniaturowych łodzi podwodnych, szkodzi jego konstrukcji.

Nowy, niezwykle dokładny model Titanica Reuters/Atlantic/Magellan

Brytyjski rząd na początku 2020 roku poinformował o zawarciu ze Stanami Zjednoczonymi umowy, której celem jest ochrona Titanica. Dzięki dokumentowi władze obu państw mają prawo do przyznawania lub odmawiania zezwolenia na wejście do wraku - ma to zapobiegać zabieraniu z niego jakichkolwiek przedmiotów.

Autor:wac//am

Źródło: The Independent, tvn24.pl