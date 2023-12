Najpopularniejsze filmiki na TikToku 2023 roku. Makijaż, kreatywna lampa i gigantyczny kot

Drugie najczęściej odtwarzane tiktokowe wideo z ostatnich miesięcy to filmik, na którym użytkownik o nazwie @justinflom pokazuje, jak przerobić lampkę sufitową na element stroju Ironmana. Nagranie ma już ponad 418 milionów wyświetleń.

How to fix broken light 🦾💡

Podium uzupełnił zaledwie kilkusekundowy filmik, w którym użytkowniczka through.the.lleaves prezentuje kota rasy majkun, rozmiarem przypominającego labradora. Z opisu wynika, że zwierzę ma zaledwie dziewięć miesięcy. Internauci zastanawiają się, czy kot nie został komputerowo powiększony. Pochodzące z 20 stycznia wideo dobija właśnie do 394 milionów wyświetleń.

Replying to @nerdy.birdie

TikTok. Najpopularniejsze filmiki 2023

Drugim najczęściej odtwarzanym przez użytkowników filmikiem spoza USA było nagranie zamieszone na profilu @seanthesheepman, poświęconemu psu rasy border collie o imieniu Sean. Na opublikowanym 11 stycznia filmiku widzimy, jak czworonóg pędzi w kierunku stada owiec, po czym skutecznie zagania je do gospodarstwa i posłusznie wraca do właściciela. Wideo, zamieszczone na koncie należącym do Szkota, wyświetlono już ponad 111,1 miliona razy.