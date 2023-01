Kuzyn grzyba-zombie z "The Last of Us" w polskich lasach. "Rozwija się w ciele ofiary"

W serialu HBO "The Last of Us" grzyb z rodzaju Ophiocordyceps stoi za niemal całkowitą zagładą cywilizacji. Jak się okazuje, śmiercionośny grzyb, który przejmuje kontrolę nad ofiarą, nie jest tylko wytworem wyobraźni. Podobne możemy znaleźć w polskich lasach.

Stworzona na podstawie gry komputerowej produkcja HBO "The Last of Us" po raz pierwszy trafiła na ekrany w Polsce 16 stycznia. Historia przedstawiona w serialu rozgrywa się 20 lat po tym, jak współczesna cywilizacja zostaje zniszczona w wyniku rozprzestrzeniającego się śmiercionośnego grzyba, który przejmuje kontrolę nad ciałem ofiary. Od czasu premiery, uwagę części odbiorców przykuło podobieństwo serialowego pasożyta do jego odpowiedników występujących w naturze.

Grzyb z serialu "The Last of Us" HBO Max

Grzyby niczym z serialu "The Last of Us"

Grzyby ophiocordyceps unilateralis, które miały stanowić inspirację dla twórców gry komputerowej, a później także serialu "The Last of Us", można spotkać przede wszystkim w lasach tropikalnych. Pasożyty te rozwijają się w ciele ofiary - przeważnie mrówki - a po jej śmierci, wyrastają z jej ciała. W Polsce spotkać można jednego z ich "kuzynów", maczużnika o nazwie ophiocordyceps ditmarii.

O polskim grzybie-zombie jakiś czas temu informowało na Twitterze Lasów Państwowych Nadleśnictwo Baligród. Jak czytamy, ophiocordyceps ditmarii na swoich żywicieli wybiera nie mrówki, a owady należące do rzędu błonkówek, między innymi osy. By jednak ten okaz grzyba znaleźć, niezbędne jest "sporo szczęścia i dobre oko" - doprecyzowały Lasy Państwowe w odpowiedzi na zmieszczony pod wpisem komentarz. Jak bowiem wytłumaczyły, jest to "stosunkowo rzadki grzyb, niewielki, nie występujący na konkretnym podłożu (...)". Znalezienie grzyba dodatkowo utrudnia fakt, iż roznoszone są przez własne ofiary, a jak dodają Lasy Państwowe "gdzie osa usiądzie ciężko przewidzieć".

Jaki los czeka owady zainfekowane przez pasożytnicze ophiocordyceps ditmarii? Jak opisują w mediach społecznościowych Lasy Państwowe, grzyby "infekują, rozwijają się w ciele ofiary, a po jej śmierci wyrastają (np. z głowy), by uwolnić zarodniki".

Jak to wygląda? W przypadku mrówek zainfekowany osobnik porzuca mrowisko po to, by szukać idealnych warunków dla rozwoju grzyba. Gdy znajdzie odpowiednio wilgotne miejsce, mrówka obumiera, a sam grzyb rozwija się żywiąc jej ciałem, aż w końcu wyrasta ze zwłok i wypuszcza nowe zarodniki.

"The Last of Us" - o czym jest serial?

Historia przedstawiona w serialu rozgrywa się 20 lat po tym, jak współczesna cywilizacja zostaje zniszczona w wyniku rozprzestrzeniającej się choroby. Joel, któremu udało się przeżyć, ma przemycić 14-letnią dziewczynkę o imieniu Ellie z opresyjnej strefy kwarantanny. Para przemierza razem Stany Zjednoczone, polegając na sobie nawzajem. Podróż okazuje się brutalną, trudną, pełną wyzwań wyprawą.

W serialu występują m.in. Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Nick Offerman, Storm Reid, Merle Dandridge, Graham Greene, Elaine Miles i Troy Baker. Pierwszy sezon serialu będzie mieć dziewięć odcinków, które ukazywać się będą co tydzień. W Polsce “The Last of Us” zadebiutował na platformie HBO Max w poniedziałek 16 stycznia.

Autor:jdw//am

Źródło: tvn24.pl, Lasy Państwowe