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Ciekawostki

Naomi Osaka na Wimbledonie. Znów zaskoczyła strojem

Naomi Osaka na Wimbledonie
Mural Mai Chwalińskiej na osiedlu Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: GettyImages
Naomi Osaka zaprezentowała się na korcie Wimbledonu w białym kimono. W rozmowie z dziennikarzami wyjaśniła, co zainspirowało ją do założenia takiego stroju. To nie pierwszy raz, gdy japońska tenisistka zaskakuje kreacją.

W poniedziałek Naomi Osaka rozpoczęła swój występ na tegorocznym Wimbledonie meczem przeciwko Elsie Jacquemot, który wygrała 6:1, 7:5. Na początku spotkania uwagę kibiców przyciągnął oryginalny strój tenisistki.

Osaka na korcie pojawiła się bowiem ubrana w białe kimono, tradycyjny japoński strój, oraz tradycyjną ozdobę do włosów kanzashi. Kimono, jak wyjaśnia Reuters, było ozdobione haftowanymi żurawiami i kwiatami wiśni, a zostało zaprojektowane przez pochodzącą z Tokio projektantkę Hanę Yagi. W czasie rozpoczęcia turnieju pojawiło się na łamach "British Vogue". Do samego meczu Osaka przystąpiła już w białej sportowej sukience.

Osaka o tym, co ją zainspirowało

W rozmowie z dziennikarzami po wygranym meczu Osaka powiedziała, że inspiracją dla tego stroju z jednej strony była kultura Japonii, a z drugiej surowy kodeks ubioru obowiązujący na Wimbledonie, który nakazuje zawodnikom noszenie niemal całkowicie białego stroju od momentu wejścia na korty.

- Kiedy myślę o Wimbledonie, oczywiście kojarzy mi się on z bielą - powiedziała Japonka. - Jest w tym cała tradycja. A kiedy zastanawiam się nad swoją kulturą, moim dziedzictwem, które jest japońskie i azjatyckie, zagłębiam się w kulturę Japonii, przychodzi mi na myśl najbardziej charakterystyczny strój, którym dla mnie jest kimono - powiedziała.

- Myślałam o moim ulubionych filmach. Uwielbiam "Kill Bill" i przypomniałam sobie, jak całkowicie zakochałam się w postaci granej przez Lucy Liu, która nosiła całkowicie białe kimono. Pamiętam, że pomyślałam, że to naprawdę fajne i niesamowite. To była moja interpretacja tego motywu, a także wyraz mojego szacunku i miłości do Japonii - dodała.

Naomi Osaka na Wimbledonie
Naomi Osaka na Wimbledonie
Źródło zdjęcia: PAP/PA Wire

Charakterystyczne stroje Osaki

To nie pierwszy raz, gdy japońska tenisistka zaskoczyła kibiców oryginalnym strojem. W maju na przykład na spotkanie w pierwszej rundzie Roland Garros z Laurą Siegemund wyszła ubrana niczym na wystawny bal. Miała na sobie błyszczącą kamizelkę, pod którą znajdował się złoty gorset, oraz długą, tiulową spódnicę. Z kolei w styczniu na Australian Open zadziwiła kreacją zainspirowaną wyglądem meduzy z motywami fal, co miało odzwierciedlać australijski klimat.

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Źródło: Reuters, tvn24.pl
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