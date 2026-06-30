Ciekawostki Naomi Osaka na Wimbledonie. Znów zaskoczyła strojem

Mural Mai Chwalińskiej na osiedlu Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: GettyImages

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek Naomi Osaka rozpoczęła swój występ na tegorocznym Wimbledonie meczem przeciwko Elsie Jacquemot, który wygrała 6:1, 7:5. Na początku spotkania uwagę kibiców przyciągnął oryginalny strój tenisistki.

Osaka na korcie pojawiła się bowiem ubrana w białe kimono, tradycyjny japoński strój, oraz tradycyjną ozdobę do włosów kanzashi. Kimono, jak wyjaśnia Reuters, było ozdobione haftowanymi żurawiami i kwiatami wiśni, a zostało zaprojektowane przez pochodzącą z Tokio projektantkę Hanę Yagi. W czasie rozpoczęcia turnieju pojawiło się na łamach "British Vogue". Do samego meczu Osaka przystąpiła już w białej sportowej sukience.

Osaka o tym, co ją zainspirowało

W rozmowie z dziennikarzami po wygranym meczu Osaka powiedziała, że inspiracją dla tego stroju z jednej strony była kultura Japonii, a z drugiej surowy kodeks ubioru obowiązujący na Wimbledonie, który nakazuje zawodnikom noszenie niemal całkowicie białego stroju od momentu wejścia na korty.

- Kiedy myślę o Wimbledonie, oczywiście kojarzy mi się on z bielą - powiedziała Japonka. - Jest w tym cała tradycja. A kiedy zastanawiam się nad swoją kulturą, moim dziedzictwem, które jest japońskie i azjatyckie, zagłębiam się w kulturę Japonii, przychodzi mi na myśl najbardziej charakterystyczny strój, którym dla mnie jest kimono - powiedziała.

- Myślałam o moim ulubionych filmach. Uwielbiam "Kill Bill" i przypomniałam sobie, jak całkowicie zakochałam się w postaci granej przez Lucy Liu, która nosiła całkowicie białe kimono. Pamiętam, że pomyślałam, że to naprawdę fajne i niesamowite. To była moja interpretacja tego motywu, a także wyraz mojego szacunku i miłości do Japonii - dodała.

Naomi Osaka na Wimbledonie Źródło zdjęcia: PAP/PA Wire

Charakterystyczne stroje Osaki

To nie pierwszy raz, gdy japońska tenisistka zaskoczyła kibiców oryginalnym strojem. W maju na przykład na spotkanie w pierwszej rundzie Roland Garros z Laurą Siegemund wyszła ubrana niczym na wystawny bal. Miała na sobie błyszczącą kamizelkę, pod którą znajdował się złoty gorset, oraz długą, tiulową spódnicę. Z kolei w styczniu na Australian Open zadziwiła kreacją zainspirowaną wyglądem meduzy z motywami fal, co miało odzwierciedlać australijski klimat.