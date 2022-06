Pani Tekla Juniewicz świętuje dziś 116. urodziny. Jest najdłużej żyjącą Polką w historii

Pani Tekla Juniewicz obchodzi dzisiaj 116. urodziny. Urodziła się w Austro-Węgrzech, na kilka lat przed wybuchem pierwszej wojny światowej. W roku, kiedy w Ameryce trwała budowa Kanału Panamskiego, w Europie odbył się pierwszy lot samolotu, a Maria Skłodowska-Curie wygłosiła swój pierwszy wykład na Sorbonie. Pani Tekla jest obecnie najstarszą żyjącą Polką i drugą najstarszą żyjącą osobą na świecie.

Urodziła się 10 czerwca 1906 roku we wsi Krupsko w Austro-Węgrzech, obecnie na terenie Ukrainy. Miała 12 lat, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Do wybuchu drugiej wojny światowej prowadziła spokojne życie u boku męża, który był kierownikiem magazynów w kopalni w Borysławiu. Po wojnie miasto znalazło się w ZSRR, a ona razem z rodziną trafiła do Gliwic, gdzie mieszka do dzisiaj razem ze swoim wnukiem.

W sumie pani Tekla Juniewicz ma pięcioro wnuków, czworo prawnuków i czworo praprawnuków. Starsza córka zmarła w 2016 roku w wieku 88 lat, młodsza ma obecnie 93 lata. Najstarszy wnuk ma 70 lat, a najmłodsza praprawnuczka przyszła na świat w zeszłym roku, w dniu 115. urodzin pani Tekli.

Sekret długowieczności

- Babcia lubi towarzystwo, lubi ludzi otwartych, nie lubi dystansu. I ma w sobie jakąś moc, że każdy chce ją dotknąć, przytulić się do niej - mówił wnuk Adam w rozmowie z TVN24. Odniósł się też do licznych pytań o sekret długowieczności: - Geriatra babci twierdzi, że to po prostu geny. Gdy miała siedem, osiem lat, zachorowała na tyfus. Wszystkich chorych gdzieś wywożono, izolowano, panowała duża umieralność, a babcię ojciec ukrył w piwnicy. Lekarz powiedział: "Tekluniu, jak z tego wyszłaś, to będziesz żyła długo". I jak sięgam pamięcią, babcia w ogóle nie chorowała. Aż do setnych urodzin, kiedy dostała zapalenia oskrzeli - wspominał.

Do powrotu do zdrowia pani Tekli wystarczyły trzy tabletki antybiotyku. Nie miała problemów ze zdrowiem przez następne dziesięć lat, kiedy poddała się dwóm operacjom pod pełną narkozą z powodu kamienia na woreczku żółciowym. Do 111. roku życia była zupełnie samodzielna. "Teraz coraz częściej śpi, ale cały czas trzeźwo myśli, obserwuje świat, wspomina" - zapewnia wnuk.

Tekla Juniewicz Facebook/ wojewoda śląski

Pani Tekla Juniewicz jest nie tylko najstarszą żyjącą Polką. Zajmuje pierwsze miejsce na liście najdłużej żyjących Polaków w historii. Jak odnotował portal Najstarsi Polacy, kobieta jest pierwszą osobą w Polsce, która osiągnęła kolejno wiek: 112, 113, 114, 115 i 116 lat. Zajmuje też drugie miejsce w zestawieniu najstarszych żyjących osób świata. Dłużej od niej żyje tylko Lucile Randon, 118-letnia zakonnica z Francji.

Autor:wac//az

Źródło: TVN 24 Katowice, najstarsipolacy.pl