Zapłacą ponad 700 zł każdemu turyście, który ich odwiedzi w tym roku

Decyzję w sprawie płacenia turystom ogłosił premier Tajwanu Chen Chien-jen w czwartek 23 lutego. Rząd tego kraju chce tylko w samym 2023 roku przyciągnąć sześć milionów odwiedzających, a do 2025 roku chce osiągnąć tę liczbę na poziomie 10 milionów.

Aby dostać pieniądze, trzeba pojawić się na wyspie

Oferta oznacza, że 500 tys. turystów otrzyma po 165 dolarów, czyli równowartość 735 zł, które będą mogli wykorzystać na bieżące wydatki podczas pobytu na wyspie, takie jak jedzenie czy zakwaterowanie. Pieniądze otrzyma także 90 tys. grup wycieczkowych - po około 658 dolarów (ok. 2,9 tys. zł), jeśli będą się składać z ponad 14 osób i około 327 dolarów (ok. 1,4 tys. zł), jeśli będą się składać z 8 do 14 osób.